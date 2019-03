PODEMOS: ASALTO A LA MONCLOA, ESTA NOCHE EN 'LASEXTA COLUMNA'

laSexta Columna pregunta al líder de Podemos qué haría si, llegado el caso, tuviera que decidir si pactar con Pedro Sánchez o que volviera a gobernar Mariano Rajoy. "En el caso de que tuviera que plantear pactos, nosotros no somos sectarios. Ahora, ¿tengo confianza en que eso pueda ocurrir? No, no tengo ninguna confianza", asegura Pablo Iglesias.