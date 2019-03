Relato de un saqueo franquista: 9.000 pesetas de 1939 que condenaron a pasar hambre a la familia de Joaquim

"Se les presentaron en casa ciertas personas que sabían que mi padre era de izquierdas, según ellos 'rojo', y le dijeron que tenía que entregar todo el dinero si quería evitar más problemas", relata el propio Joaquim ante las cámaras de laSexta Columna.

Y continúa irónico: "Fueron magnánimos; les dieron 24 horas y les dijeron ‘Si dentro de 24 horas no nos dais el dinero, habrá repercusiones y posiblemente tus hijos tengan más problemas’. Y en 24 horas mi padre y mi madre tuvieron que sacar el dinero rápidamente del banco y entregarlo. Les robaron 9.000 pesetas de la época, era mucho dinero".

Joaquim está convencido de que sus padres hubieran vivido mejor con esas 9.000 pesetas. "En el año 39, con 9.000 pesetas, la vida hubiese tenido otro color, eso seguro", asegura tajante.

La de Joaquim es una de las 600 familias en España que aún conserva los justificantes que entregaba el franquismo para oficializar esos expolios. Los llamaron "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo": estaban rellenos a mano y el porqué de su existencia se fundamentaba en el dinero republicano ya no valía.

El régimen prometía cambiar aquel "dinero republicano" por monedas con la cara de Franco. "Cuando a mis padres les incautaron el dinero les dijeron que se lo devolverían en cierto tiempo. Estamos en 2019 y todavía estamos esperando", cuenta Joaquim, que ha llevado hasta el Congreso de los Diputados su lucha por recuperar el dinero de sus padres.

Los papeles que conserva Joaquim no son más que el justificante de un robo a nivel nacional que ya cumple 80 años. "El expolio en sí no fue solamente a mis padres, estamos hablando de la expoliación de dinero a muchísimas familias de toda España (...) Todo por pensar políticamente de otra manera, eso es lo que más me duele, porque yo sé que mis padres hubiesen podido tener otra vida", sentencia.