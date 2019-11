El primero en participar en el juego de 'Verdad' es José Luis Ábalos. "¿Verdad que al PSOE le interesaba repetir elecciones para sacar más diputados?", lee el secretario de organización del PSOE. "No, a nosotros no nos interesaba desafiar a la suerte. Si en algo coincidimos todos es que no va a haber mayorías absolutas. Por lo tanto, esto no es verdad, sino una absoluta falsedad".

A continuación, llega el turno de Andrea Levy. A la afirmación de que el "PP va cambiando su tono de más agresivo a más moderado en función del crecimiento de Vox", la vicesecretaria de estudios y programas del PP asegura que "el PP es único y original". "El PP tiene muchos años de historia y algunos parece que han nacido ayer y que sean los que lo han inventado todo. Y no hablo simplemente por Vox. Pero nosotros no nos hemos movido y le puedo asegurar que tono agresivo no", manifiesta Levy.

En tercer lugar, Lorena Roldán abre el sobre y lee en alto: "Fue un error cerrarse en banda a llegar a acuerdos con Sánchez en abril". "La verdad es que discrepo. El señor Sánchez no quiso ni siquiera sentarse a hablar con nosotros y prefirió llevarnos a esta repetición electoral", critica la portavoz del Comité Ejecutivo de Cs.

"¿Verdad que Podemos aceptaría ahora los ministerios que Sánchez les ofreció en julio?", lee de la nota que hay en el interior de un sobre Isa Serra. Para la portavoz de Unidas Podemos, "es una muestra de que Sánchez no quería llegar a un acuerdo con Unidas Podemos y que eso que ofreció no era tal".

Por último, llega el turno de Rita Maestre. Según la portavoz de Más País, un voto a su partido es "una enmienda al voto que recibieron el PSOE y Unidas Podemos en las elecciones de abril".