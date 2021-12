Para muchas personas, sus mascotas son parte de la familia. Pero, ¿estamos cayendo en lo que Félix Rodríguez de la Fuente definía como 'humanizar' a los animales? Y es que el mercado del lujo dirigido específicamente a las mascotas ya es una realidad en España.

Ignacio Nonell es el propietario de Luxury Pets, una tienda de lujo para animales de compañía. Afirma que "quería montar algo que no hubiera en España": una tienda para mascotas de "alta gama para otro tipo de mercado que no estaba cubierto en España, de gente con poder adquisitivo medio alto y quiere invertir en sus perros en cosas que no vengan de Asia".

En su establecimiento, se ofrece a los animales vidas dignas de una 'celebrity'. "La peluquería básica es de lavados con productos de alta gama", explica Nonell, que ofrece a sus clientes perrunos tratamientos de placenta o caviar.

Además, allí pueden encontrarse prendas de angora o alpaca y bolsos italianos para llevar al perro, con un precio de 500 euros. También hay carritos, similares a uno de bebé, en los que llevar a la mascota, por casi 600 euros, así como toda una colección de arneses, collares, correas y bolsas de viaje.

"Tengo clientas que van con su perro a restaurantes de lujo y se llevan al perro en un bolso y el perro se sienta a cenar sin problema. Y hay gente que va a misa con ellos", detalla el propietario de Luxury Pets, que también ofrece joyas para perros, como un joyero para aguantar las coletitas caninas: puede ser de cristales de Savarovski e incluso de rubíes, en cuyo caso el precio del accesorio se dispara hasta los 10.000 o 15.000 euros.

Unas cifras alejadas del gasto medio de los españoles, que no obstante dedican más de 1.200 euros al año en sus mascotas. "Hay gente que se gasta 2.000, 3.000, 4.000 euros, pero es cosa de cualquier sector de lujo", apunta Nonell. "Son personas que tienen poder adquisitivo e igual que se lo compran a sus hijos, cosas que otros hijos no tienen, pues hay perros que entran en una casa y les ha tocado la lotería", resume.