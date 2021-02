El gran Gatsby es el arquetipo del sueño americano y como algunos 'youtubers', hablamos de jóvenes que han empezado desde la nada hasta llegar a ser ricos y famosos. Es el nuevo sueño nuevo americano que venden jóvenes como Makiman131 enseñando mansiones y coches de mucho dinero.

Lujo y más lujo, es el triunfo de lo individual. Como muestra el vídeo, el mito del que se ha hecho a sí mismo sin ayuda de nadie.

Además, laSexta Columna recoge cómo después de decisiones como la de El Rubius de trasladar su residencia a Andorra, hay otros 'streamers' como Ibai Llanos que prefieren tributar en España. "Me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero", asegura este joven en el vídeo que se incluye a continuación.