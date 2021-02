El youtuber más popular en España es El Rubius, que cuenta con casi 40 millones de suscriptores en YouTube. Este joven de 30 años no quería ir a Andorra, pero finalmente ha cambiado su residencia. "Me voy a mudar con mi señora", explicaba él. Se ha mudado siguiendo a otro de los 'streamers' más famosos de nuestro país como LOLiTO FDEZ.

En la cara opuesta de la moneda está Ibai Llanos. Él mismo cuenta cuáles son sus razones para vivir en España: "Me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero".

"Yo gano mucho mucho dinero, la verdad, muchísimo. Pero ya dije que no me iba a Andorra cuando no tenía un puto duro tampoco", añade Ibai Llanos, como muestra el vídeo.

Por otro lado, laSexta Columna echa la vista atrás para recordar casos como el de la tenista Arantxa Sánchez Vicario, como muestra el vídeo que se incluye bajo estas líneas, que en su día trasladó su residencia fiscal a Andorra, pero finalmente fue condenada a pagar 3,5 millones de euros porque realmente vivía en Barcelona.