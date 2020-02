En 2004, Estados Unidos denunció a Europa ante la Organización Mundial del Comercio. Varios países, entre ellos España, estaban dando ayudas al fabricante de aviones Airbus. "Qué tendrá que ver Airbus con el queso manchego. Pues para Trump parece que algo sí", afirmó Pedro Sánchez en un monólogo sobre los aranceles de Trump en 2019.

"Estados Unidos consideraba que esto generaba competencia desleal a su empresa Boeing, y esto llegó a un conflicto de tribunales de arbitraje hasta que la OMC. En octubre de 2019 permitió al gobierno de Estados Unidos imponer aranceles a la agricultura para recuperar las pérdidas por esta competencia desleal", explica Esther Vivas, periodista y autora de 'El negocio de la comida'.

Según el ministerio de Agricultura, esos aranceles afectan a exportaciones españolas por valor de 735 millones de euros, buena parte de los cuales soportan las espaldas de nuestros agricultores. "Es una gran victoria para Estados Unidos, ¿de acuerdo? No hemos tenido victorias con otros presidentes", celebró Trump tras la decisión de la OMC.

laSexta Columna viaja a un territorio donde reina el aceite de oliva Carcabuey, en Córdoba. Busca los efectos que ya tienen los aranceles sobre nuestros campos. Francisco Serrano es el presidente de 'Almazaras de la Subbética', cooperativa levantada a pulso por exportadores: "Exportamos a más de 40 países, y uno de los principales es Estados Unidos".

Estados Unidos es el segundo receptor del preciado líquido después de Italia. Les exportamos más de 419 millones de euros sólo la última campaña. De momento, los aranceles de Trump ya les han hecho perder una operación de 600 toneladas en la cooperativa. "Desde hace unos meses, Estados Unidos le pone un arancel del 25% a todos los aceites envasados", detalla Serrano.

Rafael es uno de los agricultores al que los aranceles también le acorralan. "No podemos quitar este cultivo y poner otro. Esto es lo que hay de toda la vida. No podemos producir cereales u otras cosas", lamenta Rafael, que lanza la siguiente pregunta: "¿Por qué bajamos de habitantes? Cada vez hay menos trabajo y no va a quedar nada".