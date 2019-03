Día mundial contra la homofobia: La homofobia que no se ve: "Llevaba mal ser el ‘amigo gay’ de todo el mundo, no eras amigo, eras gay"

LA HOMOFOBIA SIGUE PRESENTE SIN QUE MUCHAS VECES NOS PERCATEMOS

Aunque los avances son evidentes, los prejuicios siguen marcando el día a día del colectivo LGTBI. "Me decían 'yo tengo una amiga como tú'. Yo les preguntaba, ¿Cómo yo qué, del Barça?. No se atreven a decir que es lesbiana", así es la homofobia que no se ve. Un equipo de laSexta Columna habla con Zavid.