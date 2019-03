La Monarquía, mas cuestionada que nunca

EL CASO NÓOS PUEDE HUNDIR LA CREDIBILIDAD DE LA CASA REAL

Hasta hace nada eran intocables, pero hoy, el Rey y su familia son un objetivo más de las críticas ciudadanas. Desde el famoso "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir", la popularidad de la Corona ha caído por los suelos, e Iñaki Urdangarin se ha convertido en el mayor problema del monarca.