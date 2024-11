Martínez-Bascuñán, sobre el peso de la extrema derecha en la Comisión Europea: "Se está preparando el terreno para Trump"

En la nueva 'conquista del oeste' de la extrema derecha, la Unión Europea tiene líderes cercanos a Trump con cada vez más peso que niegan el cambio climático. De hecho, este mismo miércoles se ha decidido que tendrán más presencia en el nuevo equipo de Ursula Von der Leyen. A cambio, el PP europeo accede al nombramiento de Teresa Ribera, a pesar de todo el ruido de los populares de Feijóo.

"Hay otro punto importante que es la obediencia por anticipación, se está preparando el terreno para la llegada de Trump a la Casa Blanca y lo que pueda favorecer en relación a sus alianzas con algunos líderes de Europa", comenta en el vídeo sobre estas líneas la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, Máriam Martínez-Bascuñán.

Una disputa de dos modelos de Europa en los que la ciencia puede quedar arrinconada. "Si el conocimiento me viene bien, lo uso, si no me viene bien, haré como que no lo he oído", apunta el investigador del CSIC Fernando Valladares, que pone en relieve la existencia del "negacionismo del dato": "Imaginad un partido de fútbol en el que el equipo A gana al B por 3 a 0 y los del equipo B dicen que han ganado. Esto lo vemos en las elecciones y en las decisiones políticas".