Liliana Arroyo: "La desinformación y el contenido polarizante se viraliza tres veces más que un contenido neutro"

Redes sociales como 'X' optimizan la polarización debido a que este tipo de contenido genera más interacciones y eso provoca que haya una mayor permanencia en la plataforma.

El odio en redes sociales genera visitas, algo que confirma Horacio Espinosa, exmoderador de Facebook. "Están siempre al filo de la navaja", señala, "quieren contenido que enganche y está demostrado que lo que más engancha, tristemente, es el odio, es el morbo, la violencia". Pero, como indica, no quieren que ese contenido sea de un nivel que puedan llegar a asustar y que los usuarios decidan no entrar más en la plataforma.

La doctora en Sociología Liliana Arroyo señala que "está demostrado que la desinformación y el contenido polarizante se viraliza tres veces más que un contenido más blanco, más neutro o menos extremo”. Este tipo de información genera mucho interés desde un punto de vista empresarial, "con lo cual, ahí siempre están calibrando ese juego y las políticas empresariales tan solo miran eso".

"Sí que ha habido estudios en la línea de mostrar cómo 'X' está optimizando para la polarización, para el extremismo, para contenidos de odio", indica Esther Paniagua, analista tecnológica, especialista en derechos digitales y ciberseguridad.

La experta indica que este tipo de contenido, en muchos casos, hace que crezcan las interacciones y eso provoca que haya una mayor permanencia en la plataforma, lo que supone un beneficio.

Paniagua indica que algunos estudios han determinado que, coincidiendo con las elecciones de EEUU, "se visibilizaron más los contenidos de Trump y de Elon Musk y parece que se acallaron, se silenciaron ciertas cuentas críticas de periodistas y estos son problemas que por supuesto son graves".

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