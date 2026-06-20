Karin Herrero desvela cómo reaccionaron sus seguidores ante la posible prohibición de las RRSS entre los menores de 16 años

El youtuber señala que sí que aplicaría dos medidas a las redes sociales: eliminar el anonimato y que exista un límite horario. En su opinión, esto ayudaría a proteger a los jóvenes.

Karin Herrero se define a sí mismo como reportero, locutor y capullo. Es un ídolo de masas y, además, no quiere oír hablar de prohibir redes sociales. El creador de contenido cuenta a laSexta Columna que sus seguidores han reaccionado "como gremlins cuando les echas agua" ante el anuncio de esta prohibición.

"Soy de su equipo. No creo en las prohibiciones", afirma Herrero. El youtuber señala que está seguro de que mucha gente le va a reprochar que él está en contra debido a que su público son menores de edad. "No, vamos a dejar cosas claras", señala,"las redes son una droga terrible, la peor droga que está viviendo nuestra sociedad ahora mismo. Y yo sí pudiese eliminaría las redes del mundo".

"Ahora bien, las redes existen y van a seguir existiendo. De nada te vale prohibirle las redes a un chaval de 14 o 12 años, si a los 17, 16 o 18, va a poder lanzarse como un yonqui, porque es que la gente adulta está tan enganchada a las redes como la gente menor de edad", reflexiona.

A pesar de ello, sí que defiende dos restricciones: que dejen de ser anónimas y que haya un límite horario. Estas medidas, en su opinión, ayudaría a proteger a los más jóvenes. El periodista señala que, identificar a los usuarios "con un nombre con apellidos y DNI" permitiría que los mensajes de odio no quedaran impunes.

Herrero aplicaría un límite de uso "para toda la población en general". "Limitaría el número de horas que cualquier usuario puede estar conectado en una plataforma y, en cuanto hayas consumido ese número de horas, que la plataforma se bloquee hasta el día siguiente", explica.

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*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Cerco a las redes sociales: la democracia contra la clictadura' en atresplayer.