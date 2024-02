Cuatro décadas después de la reconversión industrial llevada a cabo por el Gobierno de Felipe González, un presidente socialista vuelve a hablar de industria, precisamente en Ferrol, donde la reconversión también hizo estragos. Allí, Pedro Sánchez promete crear empleo en los astilleros de la empresa pública Navantia.

"Europa, y España dentro de Europa, debería plantearse o si no desarrollar partes del tejido productivo absolutamente imprescindible para que funcionen las cadenas de montaje y dotarse con sus propios elementos de fabricación", explica el ex secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, en el vídeo sobre estas líneas, donde señala que "la iniciativa privada es muy cobarde, no lo va a hacer si no se ve beneficios inmediatamente. Es el sector público quien está llamado a esto".

Sin embargo, la industria ya no genera miles de empleos con la simple apertura de una fábrica. Ahora, después de décadas de abandono, España y Europa tienen que reinventarse. "La Unión Europea tiene que desarrollar una política industrial europea", apunta José Luís García Ruiz, catedrático de Historia Económica en la Universidad Complutense.

García Ruiz también apunta que "después se tiene que pensar que esto es un esfuerzo que al final tendrá sus frutos, tendremos mejores empleos, mejor nivel de vida, pero hay que mantenerlo en el tiempo". "La industria no vive a base de pelotazos, esto no es como el sector inmobiliario o incluso el turismo. Es un esfuerzo sostenido, grande que habrá que hacer durante mucho tiempo, pero que al final merecerá la pena", sentencia.