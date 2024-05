En estos 18 años desde el nacimiento de laSexta, cuando la percepción del rey Juan Carlos era muy distinta a la de ahora, la monarquía no sólo ha cambiado sus protagonistas, también algunas formas.

En el vídeo sobre estas líneas, Helena Resano, de laSexta Noticias, recuerda el momento en que tuvo que anunciar el compromiso del entonces príncipe Felipe con su compañera de redacción, Letizia Ortiz: "Literal, me dijeron 'no leas nada más de lo que pone en esa nota', que era el comunicado oficial". "Ahora eso sería impensable, cómo no voy a añadir nada más si lo que estoy contando es que mi compañera de redacción, con la que ayer me tomé un café en la máquina, va a ser la próxima princesa de Asturias", afirma.

En el caso de Jordi Évole, desvela cómo fue el momento en el que estuvo a punto de entrevistar a Iñaki Urdangarin "en el momento álgido del caso, antes del juicio": "Llegamos a tener el equipo montando el set donde se iba a hacer la entrevista, en su casa", señala el presentador de 'Lo de Évole', que explica que "a última hora recibimos una llamada, se nos dijo que fuésemos desmontando el chiringuito, que, si sabíamos contar, no contásemos con ellos".

Por ello, el periodista manda un mensaje "aprovechando que tenemos una compañera dentro de la Casa Real, yo le pediría que hiciese algo para que la monarquía se abriese, es que da entrevistas hasta el Papa".