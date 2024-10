laSexta Columna recorre las calles de Jerusalén para comprobar que cada vez más civiles hacen su rutina con un arma en ristre. "La situación es mala", afirma un israelí.

Dentro del tren, esperándolo, mientras pasean por la calle, caminando tranquilamente hacia el trabajo, e incluso se cargan cajas de fruta con una pistola metida en los vaqueros. "Israel está ahora en guerra y no sabemos qué va a pasar", justifica el frutero.

"El actual Gobierno israelí, que es el Gobierno más radical de la historia de Israel, ha mantenido una política activa de dar armas cortas, fusiles, a la población israelí para que se defiendan", comenta en el vídeo sobre estas líneas Blas Moreno, codirector y editor jefe de 'El Orden Mundial'.

Blas también señala que "el primer pretexto fue el ataque de Hamás a Israel hace un año, pero después han seguido armando a esa población cuando ya no hay una amenaza de Hamás realmente".

"En este momento vivimos con miedo de que en cualquier momento una persona a favor de Hamás, que son fanáticos, nos quieran atacar", afirma una mujer. Como ella, otras cargan con sus fusiles de asalto como un accesorio más que no molesta mientras disfruta de un café helado entre amigas: "Prefiero tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo", asegura otra joven.