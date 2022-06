"Cuando me meto en el agua no es fácil sacarme", afirma Isabel Rubio, una profesora jubilada que desde hace 7 años ha estado grabando imágenes del deterioro que sufre el Mar Menor. Esta activista explica cómo fueron las primeras señales: "Un día me encontré una praderita llena de agujas, que es una cosa muy rara porque no están en vertical. Ahora quiero pensar que estaban buscando oxígeno, porque unos meses después se produjo la primera gran crisis eutrófica, eso que llamamos la sopa verde".

Los científicos denuncian que la agricultura vierte restos que generan este fenómeno que acaba destruyendo las playas. Isabel asegura en su entrevista con laSexta Columna que esta circunstancia hace que esté "desgastadísima", si bien afirma que "mientras tenga un hilo de voz voy a estar denunciando". En el vídeo sobre estas líneas, esta mujer explica cómo, a pesar de llevar sus reivindicaciones junto a otros ecologistas hasta la Comisión Europea, ve "muy difícil que mis nietos puedan disfrutar del mar que yo disfruté y que disfrutaron mis hijos".

Los Nietos, un paraíso degradado

En este vídeo, laSexta Columna recoge el testimonio de Ana María Alcaraz, natural de Los Nietos, un pueblo junto al Mar Menor que ha pasado de ser un idílico y próspero lugar en los 70 a una zona degradada por la contaminación de la laguna.