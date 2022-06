La historia de Alba es la de tantos emprendedores que se lanzaron a un negocio porque no encontraban una alternativa. "Tengo 31 años, tengo una tienda sostenible. (...) Decido montar la tienda porque mis valores se ven reflejados aquí y hoy en día encontrar un trabajo así es muy complicado", explica en laSexta Columna.

Emprendió después de haber hecho de todo: inventarista, teleoperadora, monitora de tiempo libre... "Yo cobraba aproximadamente, fíjate, me da hasta vergüenza decirlo, unos 400 euros al mes", asegura. Después de tres años con la tienda, su situación ha mejorado... pero no es nada boyante: No llega a ganar 1.000 euros al mes. "El emprendimiento no es nada paraíso. Es más por necesidad", sostiene. "Si llego a tener un trabajo con salario digno que me permitiera tener alquiler, pagar factura de la luz y comprar comida hubiera seguido trabajando por cuenta ajena sin duda", señala en el vídeo principal de esta noticia.