Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como El Cid, es una figura que "impactó ya en el imaginario de sus contemporáneos", señalaba el historiador Alberto Montaner, pues había sido la primera persona que no era monarca en conquistar una ciudad musulmana. Conquistó Valencia y sus andanzas se recogieron en 'El Cantar de Mío Cid'.

"De la figura del Cid ha habido un uso político porque se le ha convertido en un portador de valores políticos, nacionales, y religiosos, cristianos, lo cual ha servido para una visión nacionalcatólica del país", aseguraba José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia en la Universidad Complutense. En plena Guerra Civil, fue "un referente para los dos bandos", indicaba Alberto Montaner, historiador y especialista en el Cid, Francisco Franco inauguraba en Burgos una estatua en su honor en 1955 y también, en democracia, hemos seguido viendo un uso político con Aznar o Abascal.

Aunque los historiadores coinciden que que más que un héroe de la reconquista, fuera un mercenario con muchos musulmanes en su ejército. "No combate por ninguna unidad nacional, no hace una cruzada", declaraba la catedrática emérita de Historia Moderna, María Victoria López-Cordón, a lo que Álvarez Junco añadía que "si le hubieran preguntado si luchaba por España no hubiera ni entendido la pregunta porque España para él no era una unidad política".