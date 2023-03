En España, la mujer votó por primera vez en 1933. ABC inmortalizó este histórico momento con una portada en la que se veía a una mujer posando frente a la urna. Se trata de Doña Concha, la madre de Concha y bisabuela de Paula.

"Mi madre era una persona muy abierta, y desde que se casó y antes de casarse. Era feminista, en lo que en aquellos tiempos se podía. No era como ahora que salen a la calle, pero ella era partidaria de que las mujeres teníamos los mismos derechos que los hombres", explica Concha.

En aquellos tiempos, cualquier pequeño detalle de la vida diaria, como entrar en una cafetería sola, sin la compañía de un hombre, era librar una batalla. Sin embargo, Concha recuerda que su madre "si tenía que tomarse un cafe se lo tomaba. Entraba en la cafetería fuera sola o no". Sin embargo, también recuerda la autoritaria figura de su padre, al que su progenitora "no podía decirle un día 'me voy a comer con las amigas', porque no la dejaba". A pesar de ello, explica que ella "decía a las amigas 'esperaos que se va de viaje el viernes'. Y el viernes iba".