Guillermo Ponce, sobre la represión en Cuba: "Aquellos en contra del régimen, por ejemplo, no podían ir a la universidad"

Este médico decidió abandonar Cuba y, actualmente, es presidente de la Asociación de Médicos Cubanos en España y, desde nuestro país, comenzó a luchar contra la dictadura castrista.

Durante los primeros años de la dictadura cubana, el régimen de Fidel Castro hizo suyo un lema del libertador José Martí: hacer libre al pueblo a través de la cultura. Esto se debía al alto índice de analfabetismo del país.

Otro de los grandes problemas del país era la falta de cobertura sanitaria y, por ese motivo en cuba se instauró un sistema de salud universal y gratuito. Este sistema, como expone Guillermo Ponce, presidente de la Asociación de Médicos Cubanos en España, "tenía sus costes". "Aquellos que estaban fuera del sistema, que no estaban de acuerdo con el régimen, no podían ir a la universidad". Tampoco se podía estudiar si se profesaba alguna religión, "de manera de que sí, había cosas que estaban bien, muy pocas, pero algunas estaban bien", añade.

Guillermo es un médico cubano exiliado y disidente de la dictadura castrista. Como expone, en Cuba se utilizó la medicina y la educación "como sus dos grandes banderas hasta que se impuso o colocó en el imaginario del mundo".

Después de licenciarse, Ponce se exilió. Se instaló en España donde comenzó su lucha anticastrista. "Empecé a intentarlo desde los grupos de la disidencia y de la oposición a Cuba en España y desde la política española en uno de los partidos políticos de España en este caso el Partido Popular", explica.

Su activismo el impidió volver a Cuba para visitar a su abuela enferma, ya que la dictadura se lo prohibió. Cuando esta falleció, le permitieron entrar para poder enterrarla. "Estas son cosas que uno lleva en el corazón y que nunca podrán olvidarse", expone.

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