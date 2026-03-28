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Bloqueo

Francisco Calderón señala que la estrategia de EEUU "es poner sanciones a todos los barcos que puedan llegar a cuba con petróleo"

Venezuela llegó a un acuerdo con Cuba para suministrarle petróleo a buen precio. Pero, tras el secuestro de Nicolás Maduro y el bloqueo de Donald Trump, esta situación ha cambiado.

Venezuela llegó a un acuerdo con Cuba para suministrarle petróleo a buen precio. Pero, tras el secuestro de Nicolás Maduro y el bloqueo de Donald Trump, esta situación ha cambiado.

En tiempos de la Revolución, Cuba ya necesitaba petróleo. Su única manera de conseguirlo fue a través de Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Este llegó a un acuerdo con Cuba para suministrarle petróleo a buen precio.

El apoyo de Chávez fue esencial para la supervivencia del régimen cubano. Y ese apoyo, además, se extiende, incluso, tras el fallecimiento de Castro y el presidente venezolano, manteniendo el suministro.

El petróleo siguió llegando a Cuba, hasta que se produjo el secuestro de Nicolás Maduro y el nuevo embargo de Trump. Francisco Calderón, Consultor ONG SODEPAZ, expone que la estrategia de la administración estadounidense "es poner sanciones a todos los barcos que puedan llegar a cuba con petróleo".

"Los que venían de México, de Venezuela, los que venían de otros países", indica, "Cuba produce el 40% del petróleo que necesita, pero el otro 60% lo necesita desde fuera, entonces esa situación está afectando a todos los sectores, de salud, de alimentos, de transporte…", concluye.

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*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Cuba: la Revolución se ha quedado sin energía' en atresplayer.

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