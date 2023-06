Mussolini y el Papa Pio XI firmaron un acuerdo por el que Italia regalaba la Ciudad del Vaticano a la Iglesia y lo convertía en Estado independiente. De paso, libraba a los edificios eclesiásticos de pagar impuestos al Estado Italiano. Como el saludo, Franco también copió esto último del dictador fascista, un privilegio de la Iglesia que se renovó recién estrenada nuestra democracia.

"La iglesia solo paga el IVA y el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, ambos por mandato de la Unión Europea", explica Juanjo Picó, presidente de Europa Laica, mientras Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, comenta en el vídeo sobre estas líneas que "la Iglesia está exenta del pago del IBI en aquellos inmuebles que están destinados al culto o para acciones que tengan que ver con ello". Sin embargo, en los acuerdos firmados con la Iglesia pone claramente que esa exención de impuestos no alcanza a los rendimientos por el ejercicio de explotaciones económicas.

laSexta Columna pasea por Valencia junto a Borja Sanjuán, concejal socialista de Hacienda del Ayuntamiento hasta hace unos días. Según él, papeles en mano, la Iglesia no paga IBI por ningún edificio en la ciudad. Nos lleva hasta un convento "único en España" que tiene bajos comerciales y no paga IBI. "Siempre hemos estimado entre 3 o 4 millones de euros entre toda la ciudad de Valencia", indica Sanjuán sobre los impuestos que no ha pagado la Iglesia y que asegura que reclamó, pero esta se negó acogiéndose a un truco: la Ley de Mecenazgo por la que se hacen pasar como una organización sin ánimo de lucro. Tras años de litigios, están a la espera de que el Supremo tome una decisión. "Es lógico que no pague una parroquia, pero no es tan lógico que no pague un hostel cuyo edificio es propiedad de la Iglesia", sentencia.