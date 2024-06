Los mensajes de odio a veces se convierten en violencia. Olegario Ramón fue alcalde de Ponferrada por el PSOE y hace unos meses la sede de su partido apareció manchada con lo que él pensaba que era "pintura roja". Sin embargo, explica en el vídeo sobre estas líneas que "cuando vino el perito del seguro determinó que era sangre de animal".

"Hay un grupo de personas ligadas a la ultraderecha que desde octubre se concentran frente a la sede con todo tipo de consignas, pitidos, insultos", comenta Olegario a laSexta Columna, donde asegura que "tuvimos la sede cerrada durante algún tiempo por miedo a ser agredidos", afirma.

Un día, al salir de la sede del PSOE, Olegario recuerda que "me dispuse a pasar por el paso de peatones para ir a recoger mi vehículo, comienzan los insultos, viene hacia mí, no le hago ni caso, él me insulta, me dice que si vengo a provocar". Finalmente, los insultos se convierten en golpes cuando "vino justo por detrás y es cuando me da esas patadas".

Meses después, Olegario sigue sufriendo el odio en su ciudad, incluso durante la grabación para laSexta Columna: "Todo lo que diga este señor es mentir, y su partido, todo mentira", le increpa una señora mientras graba la cámara. "Mi hijo el mayor que tiene 22 años me trasladó 'Papá, ¿merece la pena?' Y se lo expliqué, la importancia de intentar cambiar las cosas con la buena política, con la búsqueda de consensos, de soluciones", comenta el exalcalde.