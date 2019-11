El día a día de un presidente del Gobierno puede ser muy duro. Carreras matinales, ruedas de prensa, Consejos de Ministros y muchos viajes para cargarte todo un país a la espalda.

A pesar de eso, Pedro Sánchez no podía descansar al calor de su alcoba en La Moncloa. "Sería un presidente de Gobierno que no dormiría por la noche, por eso no acepté la propuesta del señor Iglesias", aseguró en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Finalmente, las negociaciones con Unidas Podemos no llegaron a buen puerto y el presidente en funciones optó por contar votos y escaños de nuevo, convocando unas nuevas elecciones.

Durante la campaña electoral pidió que le votara más gente, "que el día 11 de noviembre España amaneciera con un gobierno fuerte y estable".

Sin embargo, perdió tres escaños y se vio obligado a comenzar las negociaciones con la formación morada para lograr un gobierno de coalición.