Belkys Díaz, regenta un hostal en Cuba, sobre el descenso del turismo por la falta de petróleo: "Es un momento muy crítico"

Díaz decidió abrir este hostal como una manera de completar su pensión de jubilación. Tras el bloqueo petrolero de Trump, siente que están viviendo "uno de los momentos más difíciles del país".

Uno de los sectores más afectados por el bloqueo petrolero es el turismo. Belkys Díaz es propietaria del hostal Valle Havana, un establecimiento que abrió con su marido en 2018 como una manera de completar sus pensiones de jubilación, que en Cuba rondan, de media, los nueve euros al mes.

Pero, desde el bloqueo estadounidense, el plan de la pareja ha dejado de funcionar. Esto, como señala Belkys, es algo que está afectando a toda Cuba ya que el porcentaje de turismo a descendido de manera considerable. "Al extremo que, bueno, ya los últimos clientes que tuvimos fueron a finales febrero", cuenta Díaz.

La cubana confiaba en poder atraer, al menos, al turismo de interior, pero la falta de combustible, además de poner en riesgo el suministro eléctrico, también impide la llegada de viajeros.

"Llegan menos personas del interior del país al subir los precios de ese transporte", explica Belkys, "es un momento muy crítico, uno de los momentos más difíciles que está viviendo el país".

Fernando García del Río, excorresponsal de 'La Vanguardia' en Cuba, expone que Cuba "está pasando posiblemente el peor momento de su historia desde la guerra de Independencia". El periodista señala que el país está viviendo una crisis humanitaria.

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