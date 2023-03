Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni' y uno de los supuestos cabecillas del 'Caso Mediador', niega su participación en esta trama y asegura que "no voy a clubs de alterne, no voy a comilonas y no consumo sustancias estupefacientes".

Sin embargo, hay una persona empeñada en hacer memoria, Marco Antonio Navarro, el mediador que ha puesto nombre a este caso y que afirma que "el que votó en contra de la prostitución, al día siguiente estaba con ellas. Se estaba chingando a dos".

En el vídeo sobre estas líneas, laSexta Columna recoge las declaraciones de Navarro aportando detalles de estas fiestas, así como las fotos de 'Tito Berni' en bares y clubs de alterne que desmontan la defensa del exdiputado socialista: "Ha sido escandaloso, no solo por los hechos, sino también por las formas de proceder", sentencia el periodista de Canarias 7 Fran Fajardo.