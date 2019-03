Esta nueva entrega de #laSextaColumna contará con varios testimonios de pioneros en protestas sociales: la primera persona en ponerse ante la Policía para parar un desahucio, la primera mujer que denunció ante su banco la estafa de las preferentes, la primera que pidió la tasa Tobin, un grupo de mujeres que lo dio todo para que reabrieran su el centro de urgencias nocturnas de su pueblo...

Todos ellos han logrado movilizar a miles de ciudadanos y empiezan a conseguir que se cambien las leyes injustas. Todas sus voces, unidas en una misma causa, componen un canto optimista y esperanzador a la lucha contra las injusticias. La canción, reinterpretada por El Niño de la Hipteca, dice así: "En este país hay seis millones de héroes. Yo creo que no hay más héroe que la persona que las pasa canutas, y no podrán salir adelante sin alguien que les ayude. Debemos contestar ante las políticas y decisiones que consideramos injustas. Y nos dirán en medio de la lucha que no se puede, parece que nos toman por tontos a todos, tendríamos que salir todos más a la calle por lo que está pasando. Sabemos que nos van a dar la razón, pero no porque queremos que nos den la razón, es porque la llevamos".

"La situación es muy crítica para todo el mundo, este sistema se olvida de las clases obreras y de las necesidades reales. La solidaridad que se vive en los barrios y entre los vecinos , cada uno ponemos nuestro granito de arena, y si yo no reacciono nadie va a aliviar la presión y nadie va a solucionar el problema. Ojalá pudiéramos dar más, tenemos que exigir nuestros derechos. El ‘sí se puede’, eso que muchas veces se grita, si haces, intervienes, al final sí se puede".