Tras pasar dos guerras mundiales, el presidente de Estados Unidos Harry S. Truman quiso que su país tuviera sanidad universal. Por ello, un lobby médico lo atacó sacando a relucir una frase atribuida a Lenin que aún hoy utiliza la extrema derecha derecha en sus redes sociales y con la que incluso Trump atacó a Joe Biden. Lenin nunca pronunció aquellas palabras, pero en plena 'Caza de brujas' contra los comunistas, el sueño de Truman se esfumó.

Claire Weingartner, una estadounidense afincada en España y youtuber, explica a laSexta Columna que no cree que en Estados Unidos pudiera implantarse un sistema de sanidad pública como el que hay en nuestro país porque "hay mucha gente que no quiere pagar impuestos para ayudar a los demás". Sobre el modelo de salud que hay en su país de origen, afirma que "mucha gente puede arruinarse la vida por enfermedades como el COVID, el cáncer o lo que sea si no tiene un buen seguro". En el vídeo sobre estas líneas, el programa también muestra cómo muchos norteamericanos viajan a México para recibir tratamientos médicos. Allí también pagan, pero menos.