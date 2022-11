Las amenazas de sanción que recoge la nueva Ley de Memoria Democrática no han contenido las ganas de muchos de los llamados 'nostálgicos' de echar a volar los 'pájaros' de sus banderas de España. Hace unos días, el 20 de noviembre, para recordar la muerte del dictador Francisco Franco, esas personas obviaron la nueva norma del Gobierno y volvieron a faltar el respeto a los familiares de las víctimas del franquismo. Por no respetar, no respetaron siquiera las normas más elementales de la seguridad vial.

Así se puede ver en el surrealista vídeo que acompaña a estas líneas. En cualquier caso, el Gobierno, supuestamente, no va a ser tan indulgente como lo ha sido en este caso el amable Policía de Madrid: "Hay determinados símbolos en las banderas que, desgraciadamente, por determinadas leyes, no se pueden exhibir". El Ejecutivo ya ha anunciado que revisará vídeos y pruebas para perseguir los enaltecimientos de la dictadura.