Hubo un tiempo en el que casi todos los coches de España tenían una cinta de Arévalo donde hacía chistes de homosexuales. El cómico habla con laSexta Columna sobre aquella forma de hacer humor que, asegura, no tenía nada de homófobo: "Todos los gays que conozco les encanta. Eso no puede ofender a ninguno que sea gay, simpático y gracioso", comenta.

Paco Arévalo denuncia en el vídeo sobre estas líneas que hoy tiene menos libertad y que hay más censura que nunca, incluyendo la Transición: "Me lo han dicho muchas veces, que yo no podría contar los chistes que contaba, que estaría en la cárcel", explica el humorista, que añade que "estamos en el momento de más censura, está prohibido todo".

Preguntado por el programa por uno de esos supuestos chistes que estarían prohibidos, Arévalo se 'atreve' con uno de gangosos: "¿Hijo, le has puesto la silla al caballo? Sí, pero no se quiere sentar". "Nunca hay que ponerle límites a un cómico, él ya sabe cuáles son", afirma. Sin embargo, defiende que las injurias contra la corona estén prohibidas por ley: "La falta de respeto a la Corona es algo que no se puede tolerar".