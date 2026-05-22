La dueña de 'El Texu', enamorada de la carta de Alberto Chicote: "Cuando el asturiano no habla comiendo es porque está bueno"

Después de conocer y probar la nueva carta de 'El Texu' gracias a Alberto Chicote, Loli, su dueña, se confiesa: "Era algo que soñé desde que abrí, siempre quise tener una carta más exclusiva".

Alberto Chicote ha realizado junto con el equipo de Servicio Secreto una gran reforma del restaurante 'El Texu', en Gijón. "Cuando entren se van a quedar sin sangre en los bolsillos", afirma el presentador, que destaca el nuevo logo del letrero. Tras ver la reacción del equipo de 'El Texu', Chicote aparece en el local para explicar la nueva carta.

El presentador de Servicio Secreto explica que, entre otros platos, ha preparado el menú con cocina asturiana y productos " de aquí que brillan solos": "Una ensalada de pimientos, tortos de picadillo de chorizo y compango y gazpacho de chosco de Tineo".

Albert Chicote pregunta al equipo de 'El Texu' que le cuenten cosas mientras pruebas los platos. "Es que está bueno", destaca Loli, que explica al exitoso chef que "cuando el asturiano no habla comiendo es porque está bueno". "La gente tendría que venir a probar la nueva carta porque la carta se lo merece", afirma.

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