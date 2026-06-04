La dueña del 'Lusitano', con 100.000 euros de deuda: "Mi ex abrió un restaurante cerca por joder"

En 'Servicio secreto by Chicote', el chef intenta entender el origen del caos del 'Lusitano' y se reúne a solas con su propietaria, Marisa, que atraviesa una delicada situación económica y personal marcada por las deudas, el estrés y la competencia directa de su expareja.

La falta de autoridad en el 'Lusitano' lleva a Alberto Chicote a querer profundizar en el origen del descontrol del restaurante. Para ello, el chef mantiene una conversación privada con Marisa, la dueña del local, en busca de respuestas.

Marisa explica que, cuando abrieron el negocio, su entonces marido trabajaba en cocina mientras ella se encargaba de la logística. Sin embargo, tras su divorcio, la situación cambió por completo. "Se montó un negocio a pocos minutos del mío. Fue buscando cerca, para joder", asegura la empresaria.

Antes de esa ruptura, el restaurante llegaba a dar de comer a unas 150 personas diarias, pero ahora la cifra ha caído hasta unas 50. Además, la situación económica es límite, con unas deudas podrían alcanzar los 100.000 euros: "Yo pienso en tener un plan B si esto va mal, porque tengo hipotecas y cosas que pagar", confiesa la dueña, desvelando que por este motivo decidió abrir un segundo local.

'La Musa', su nuevo negocio, parece funcionar con mejores resultados, aunque admite que la situación del 'Lusitano' le está pasando factura. "Es un agobio, es estar con el cortisol por las nubes; he engordado de la ansiedad que tengo", relata.

Pese al complicado panorama, el compromiso de Marisa se convierte en el punto de partida del cambio. Mientras ella abre su otro restaurante para supervisarlo, el equipo de 'Servicio secreto by Chicote' trabaja para intentar darle una nueva identidad propia y reconducir su futuro.

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