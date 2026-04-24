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'ZM Isla del Ciervo'

Chicote planta cara al dueño de 'ZM Isla del Ciervo': "No me digas que no tengo ni puta idea"

Chicote define el objetivo de la misión en 'ZM Isla del Ciervo': afrontar los problemas, clave del compromiso. Sin embargo, el "pasotismo" del dueño acaba provocando un tenso rifirrafe con el chef: "A tomar por culo la bicicleta".

Chicote planta cara al dueño de Miguel 'ZM Isla del Ciervo': "No me digas que no tengo ni puta idea"

Alberto Chicote acude a ayudar a restaurantes con el objetivo de reconducir su situación y sacarlos a flote. Sin embargo, en este primer episodio de 'Servicio Secreto' en el restaurante 'ZM Isla del Ciervo', el chef se encuentra con un escenario inesperado: la falta de disposición a recibir ayuda o consejo por parte del propio propietario.

El "pasotismo" de Miguel desconcierta desde el primer momento a Chicote. Aunque el "topo" del equipo mantiene al chef informado de lo que ocurre en el local, decide ir más allá y hablar directamente con Miguel y su hermano Josito para entender la situación real del negocio.

La misión: afrontar los problemas, clave del compromiso

La situación económica del negocio es delicada: Miguel asegura que la deuda ronda "los 90 o 100.000 euros", reflejando el límite al que ha llegado el local. Sin embargo, su actitud frente a Chicote es de total despreocupación.

"El negocio tiene que funcionar, pero no quiero que venga aquí todo el mundo. Me da igual cómo esté la cocina y más cuando pruebo el plato, porque tú y yo hemos estado a lo largo del mundo y tú te has comido cucarachas como yo en una puta carretilla en Asia", afirma el propietario, a lo que Chicote le pide respeto de inmediato: "Yo no". "¡No? Pues vete porque así aprendes, así que no te enteras!", insiste Miguel.

La paciencia de Chicote se agota y advierte a Miguel de no contestarle diciendo que "no tiene ni puta idea". "¿No quieres que te pregunte? Pues a tomar por culo la bicicleta, haz conmigo lo que quieras", sentencia Chicote.

Un momento de máxima tensión en el que Miguel trata de rebajar el conflicto pidiendo perdón y reconociendo que la situación le ha superado.

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