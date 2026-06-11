Chicote detiene el servicio en 'Casa Pepe' tras una grave alerta por intoxicación: "Podía haber ido al hospital de cabeza"

En Servicio Secreto, Alberto Chicote interviene de urgencia en el restaurante 'Casa Pepe' tras detectar un posible riesgo grave para la salud de los clientes, relacionado con la manipulación de alimentos y un caso de alergia al marisco.

Alberto Chicote vuelve a encender todas las alarmas en 'Casa Pepe' después de detectar una situación que podría haber acabado en una grave intoxicación alimentaria. Pero en esta ocasión, Chicote no ha estado solo. El programa ha contado con la ayuda de dos infiltrados: Fany Alonso, chef ejecutiva del grupo Pimiento Verde, y Víctor Ramos, segundo de cocina del restaurante Omeraki, que se han hecho pasar por comensales para analizar el servicio desde dentro.

El ambiente en el restaurante, de carácter familiar, no ayuda a la organización. Las discusiones en cocina sobre la elaboración de la paella son constantes, mientras en sala el camarero Onassis, hijo de la socia y pareja del propietario, reconoce incluso ante los clientes que su permanencia en el negocio se debe solo a su vínculo familiar.

La situación se complica aún más cuando Fany informa de su alergia al marisco como aviso al personal de sala. Sin embargo, el mensaje no llega correctamente a cocina y el pedido sale igualmente. "¡Tienes un alérgico al marisco! ¡La vas a liar!", advierte Chicote desde el exterior, tras ver cómo el plato había estado en contacto con marisco en el congelador, lo que aumenta el peligro de contaminación cruzada.

Ante la gravedad de la situación, Chicote decide detener el servicio de inmediato e irrumpe en la cocina para frenar la actividad. "¡Haz el favor de dejar todo lo que estás haciendo! ¿Eres consciente de la que tienes liada aquí? ¿Sabes que una persona se podía haber ido al hospital de cabeza?", reprocha el chef al equipo.

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