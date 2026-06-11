De la borrasca Gloria a las deudas: el duro testimonio del dueño de 'Casa Pepe' ante Chicote

Tras detener el servicio por graves irregularidades que casi provocan una intoxicación alimentaria, Alberto Chicote conversa con Pepe, propietario de 'Casa Pepe', para conocer la situación real del negocio y el delicado momento personal y económico que atraviesa.

"Me fui preocupado", confiesa Alberto Chicote a Pepe, dueño de 'Casa Pepe', tras verse obligado a parar el servicio por las graves irregularidades detectadas en el restaurante, donde se llegó a poner en riesgo la salud de un cliente por una posible intoxicación alimentaria.

Después del incidente, Chicote se reúne con el propietario para intentar comprender la verdadera situación del local, donde Pepe le reconoce que la presión del negocio se le está haciendo" muy difícil" de gestionar.

"El topo me ha contado que cuando viene la gente a 'Casa Pepe' pregunta por el Pepe que estaba atendiendo fuera", le traslada Chicote al dueño, un comentario que emociona al propietario, aunque admite que no puede hacerse cargo de la cocina en solitario.

"Yo no soy cocinero, yo llevo bien la sala y la barra. Me vine de Andorra con mi mujer y mi hija y cogimos una cafetería de platos combinados y nos iba muy bien", explica Pepe. Sin embargo, relata que la situación cambió por completo. "Paulina se puso enferma y no pude llevar la cocina. Luego llegó la borrasca Gloria, fue la tercera guerra mundial, 30 toneladas de arena y lo cerré".

El propietario añade que, tras aquel golpe, volvió a empezar desde cero con el actual local, pero la situación económica es muy complicada. "En estos momentos debo 60.000 euros de deudas", desvela.

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