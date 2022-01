Entre súplica y sollozos, así pedía Pilar Rubio a Ángel Martín que no le estampara una tarta en la cara después de perder una apuesta. El presentador no dudó en darle el 'tartazo' y no solo una vez... ¡dos!

"Tienes que pagar la apuesta que perdiste", le decía Martín. ¡Y vaya si la pagó! Y es que, según el presentador, cuando a él le metían en hielo nadie decía que no le metiesen ahí.

Pilar Rubio recibe los tartazos en este vídeo y aprovecha la nata que han usado para ello: "Está buena", comenta.