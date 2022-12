Tras ser imputada por el 'Caso Oltra', la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana apareció en un mitin bailando, una imagen por la que terminó siendo muy criticada. Ahora, ella misma reconoce que, aunque le ha dado muchas vueltas a lo que ocurrió, sigue pensando que hubiese sido criticada independientemente de lo que hubiese hecho ese día.

"Una de mis máximas siempre ha sido que una revolución que no me deja bailar no me interesa. Voy a seguir bailando, le pese a quien le pese", ha recalcado. Además, ha confesado que lo que más le "chirría" es que de todo lo que se dijo en ese mitin lo más destacable fuese que ella bailó con la música que se suele poner siempre al principio y al final del acto.