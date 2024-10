'Juan' (nombre ficticio) es moderador de contenido de Instagram y Facebook. "Hoy eliminé contenido de un vídeo de gente apuñalándose entre sí, contenido de bullying, que es muy común que lo borremos. Tuve que escalar contenido de abuso sexual de menores", relata a Gonzo en Salvados. Para él, este "es el contenido de todos los días".

Pero, ¿qué ocurre con ese contenido que se 'escala' a un departamento superior? "A nosotros lo que nos dicen es que este contenido va a otro departamento en otra parte del mundo y que ellos se encargan de tomar las decisiones pertinentes. Hasta ahí nosotros sabemos", responde 'Juan', que reconoce que esto genera "incertidumbre" y "malestar".

"Se te van un poco las ganas de seguir trabajando en esto, porque dices, estoy haciendo mi trabajo, la subcontrata está haciendo su trabajo, pero al parecer Facebook es el que no está haciendo su parte, no está haciendo suficiente", afirma.

"La mayoría de esas personas tienen esa figura de que Instagram es todo bonito, todo guay, yo pensaba que era así", reconoce 'Juan', que explica que su percepción cambió cuando, antes de empezar a trabajar como moderador, le empezó a "salir un contenido que era bastante fuerte": "Un niño en un jardín, en una escuela, se suicidó", cuenta. "Quedas en shock", afirma.

Un contenido sensible al que, según 'Juan', se llega muy fácilmente en las redes sociales. "Cuando hablamos de contenido sensible no necesariamente estamos hablando de un contenido visual impactante", detalla el moderador, que cita como ejemplo el que él mismo ha escalado durante su jornada, "de alguien solicitando pornografía infantil".

"Este lo puedes ver muy fácilmente. Si ves un perfil o una foto de una menor haz el ejercicio de buscar los comentarios que pueden llegarle a hacer y te vas a sorprender un poco de algo tan inocente como es la fotografía de una niña la cantidad de cosas y delitos que esa foto puede llegar a generar", alerta.