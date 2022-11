Shree Bahadur Thapa y Sanjiv Kimar Mandal son dos personas que han trabajado en Qatar y que han decidido contar en 'Salvados' las duras condiciones en las que tenían que vivir. Unas dificultades que provocaron que algunos de ellos comenzasen a tener problemas de salud.

"Sufrí problemas de orina desde que llegué a Qatar.Iba con una bolsa de plástico para evitar que se me cayese la orina", confiesa Sanjiv, explicando que si no se presentaba no le pagaban. Además, aunque intentó que la empresa le proporcionase asistencia sanitaria, no lo logró por no estar asegurado. "Tenía que pagarlo yo".