Después de que el artista Lucian Freud tardara dos años en hacer un retrato del barón Thyssen, la propia Tita Cervera se dirigió al pintor para criticarle la obra: "Lucian, no has hecho a mi marido como es. Eres muy buen retratista, lo que pasa es que mi marido será así dentro de diez años".

Tita Cervera confiesa que esta fue su reacción con el artista cuando vio el cuadro y aprovecha para hablar de cómo era su marido.

"Era alegre, divertido, bailábamos cada noche. Nos pasábamos hablando hasta las tres de la mañana y nos levantábamos a las siete", relata Carmen Cervera.

Preguntada por el arte moderno, la baronesa no duda en decir que no le gusta todo el arte abstracto. Además, asegura que en ferias com ARCO "hay cosas buenas y cosas malísimas". Sobre la obra de una especie de momia de Franco metido dentro de una nevera, Tita Cervera considera que es "fea" y que sólo busca la polémica dejando a un lado el arte.

