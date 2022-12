Jordi Évole recorre con Tita Cervera el museo Thyssen y entre las obras de las instalaciones, el director de Salvados pregunta a la baronesa sobre la llegada de las obras a España: "Todo el mundo dice que casi malvendieron la colección al Estado".

Tras sus palabras, Carmen Cervera se sincera: "Sólo un cuadro o dos de los que están en el museo es lo que pagó el Estado por la colección de mi marido". Según asegura, todo fue cuestión de sentimientos: "Yo adoro mi tierra, es muy bonita España".

Preguntada sobre por qué se empeñó tanto en que la colección llegase a España, Tita Cervera hace a Évole también varias preguntas: "¿Y tú qué crees, de dónde eres, dónde has nacido tú?". El director de Salvados responde que él nació en Cornella y tras sus palabras, la baronesa sentencia: "Pues ya está, si hubiera sido china...".

En este sentido, Tita Cervera y que los otros herederos del barón Thyssen "no querían hacer el sacrificio" que ella sostiene que hizo: "De la herencia de mi marido renuncié a todo menos a la parte que me correspondía en cuadros. A eso no renuncié porque él me dijo que ni se me ocurriera hacerlo".

