Temporeras que desconocen la huelga feminista del 8 de marzo: Salvados pone cara a la precariedad de la fresa

¿Y si no todas las mujeres supieran que el 8 de marzo es su día? Es la situación con la que se ha encontrado Jordi Évole en Salvados. Hay temporeras de la fresa que ni siquiera saben lo que significa una huelga y mucho menos lo que implica salir a la calle para combatir por la igualdad de género.

"Haya fiesta o no haya fiesta hay que trabajar". Es la frase que acierta a decir una temporera tras admitir que no sabe a lo que se refiere Jordi Évole cuando habla de "huelga". Si no entiende lo que es una huelga, cómo va siquiera a luchar por sus derechos como trabajadora o a reivindicar el fin del patriarcado.

Ella sólo entiende la palabra "trabajo". Lo hace todos los días, ya llueva o truene. Jordi Évole la entrevista en su campo de trabajo; entre los plásticos de invernadero en los que trabaja a diario. Salvados pone nombre y cara a la precariedad de las temporeras de la fresa.