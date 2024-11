Gonzo charla con Rita Maestre sobre las denuncias por agresión sexual que varias mujeres han puesto contra Íñigo Errejón, del que la política de Más Madrid además de ser compañera compartió relación personal durante varios años. ¿Está más afectada en la esfera personal o en la esfera política?

"En la esfera política, el feminismo ha cambiado tanto las cosas que desde que en una publicación anónima acusa a un político en primera línea de comportamientos, que ni siquiera sé si son delictivos, pero que hablan de relaciones de maltrato, abuso psicológico e incompatibles con una buena persona y un dirigente de izquierdas, hasta que esa persona abandona su cargo, no pasa ni una semana", reflexiona Rita Maestre.

"Esa parte es más sencilla, la personal te obliga a remirar en tu pasado", afirma la política de Más Madrid, que, sin embargo, recuerda que de su relación personal con Errejón, "ha pasado más de una década". todo adquiere un color distinto. Además, preguntada sobre la carta que escribió tras las denuncias a Errejón en la que le llamaba "misógino", entre otras cosas, la política asegura que su objetivo era explicarse a sí misma y al mundo "cómo era posible que hubiera pasado tiempo" de su vida "con una persona de la que no conocía la otra cara".

"Yo veía con preocupación cómo se frivolizaba alegremente con expresiones que me dolían mucho como que "todos lo sabíamos y lo encubríamos", destaca Maestre, que asegura que eran expresiones que "se iban generalizando". "Yo empecé a sentir que no podía no responder", confiesa la política, que responde tajante: "Por supuesto que ni yo, ni las personas de las que puedo hablar que son Manuela o Mónica, las dirigentes y los militantes de Más Madrid, sabíamos que era un misógino, un depredador y un manipulador".