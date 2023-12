La regulación del uso de Internet y de los teléfonos móviles genera un interesante debate en Salvados. Gonzo se sienta con Gemma Martínez, investigadora en la Universidad del País Vasco, Francisco Villa, psicólogo infantil y juvenil, que dan mensajes de agradecimiento y de perdón al grupo de jóvenes que se han sentado para contar cómo usan los móviles.

Francisco pide "disculpas" a estos estudiantes "por todo lo que les hemos robado", y explica: "La infancia y la adolescencia es un proceso de adquisición de habilidades para enfrentar la vida adulta". También da las gracias a Elisabet García Permanyer y Xavier Casanovas, creadores de la iniciativa de 'Adolescencia libre de móviles', por dar "una lección maravillosa".

En el caso de Gemma, da las gracias a los jóvenes por la "lección maravillosa" que han dado en Salvados: "Sois perfectamente conscientes de la cantidad de tiempo que perdéis. Hablasteis de los nuevos riesgos de contenidos de odio, sexismo... Tenemos muchísima esperanza en vosotros. Con el sentido crítico que habéis mostrado, vamos a poder hacer un uso más regulado de Internet".

Ambos muestran puntos de vista diferentes a la pregunta de Gonzo de si se puede hacer un uso responsable con 12 años. Gemma cree que sí, pero Francisco cree que no, apostando por retirarles el móvil.

"La responsabilidad es un concepto importante. Cuando a un niño le das una pantalla para que se le haga agradable un trayecto de media hora de coche o de transporte público no le estás dando un recurso, le estás privando de una oportunidad de trabajar la tolerancia a la espera", opina. Para Gemma, "no hay marcha atrás" en esta era digital y cree que no hay que prohibir porque "no funciona".