Gonzo habla con un grupo de estudiantes sobre el uso que le dan a sus teléfonos móviles, los cuales obtuvieron a una edad muy temprana, como 7, 8, 9 o 12 años, según el caso. Sara, una de las jóvenes, reconoce que se sentía "más popular", ya que era algo que el resto tenía. En su caso, Marc se sintió "el niño más afortunado del mundo" al ser un regalo "inesperado".

"¿Alguna vez tuvisteis control parental?", les pregunta Gonzo, con el propio Marc contándole que él sí que lo tuvo, con contraseñas y aplicaciones "capadas directamente". "¿Es posible saltárselo?", añade el presentador, con Sara explicándole que hay algunos móviles que permiten "pasar a otra pantalla con las aplicaciones que tú quieres", como es el caso del iPhone.

Sara se refiere a los conocidos como 'Modos de concentración' de Apple, que ofrecen varios modos como 'Trabajo' o 'No molestar' que configuran el teléfono en función a la situación en la que te encuentres. "Te creas una con todo lo que tú quieres y las aplicaciones que tu quieres", explica.

"¿Tenéis la sensación de que estos viejos no se enteran cómo funciona el móvil?", bromea Gonzo, con Marc sentenciando que los adultos "no se enteran de nada". "En mi móvil necesitaba una contraseña para instalar una aplicación. Hubo un momento en el que mi madre se dio cuenta de que ya me sabía la contraseña, ¿qué le voy a decir?", se pregunta el joven.