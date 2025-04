La reflexión del papa Francisco sobre la Memoria Histórica: "Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo a sus muertos escondidos"

Tras el reciente fallecimiento del papa Francisco, laSexta recupera este programa de Salvados en el que sumo pontífice concedió una entrevista a Jordi Évole en 2019. En él, hablaba sin tapujos sobre algunas cuestiones polémicas, como lo era en ese año la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

Aunque reconocía que hubo una comunicación entre el Gobierno y la Santa Sede sobre el asunto, evitaba pronunciarse sobre este tema y aseguraba no tener opinión al respecto. El periodista preguntaba en su lugar acerca de su postura sobre que haya gente en España que se niega a que "haya fondos públicos para localizar y que tengan una sepultura digna" aquellas "personas desaparecidas" desde la Guerra Civil, "que siguen en cunetas, en tapias de cementerios".

"Hablando de desaparecidos, tengo una historia fuerte. En Argentina fueron más de 30.000 en la época de la dictadura. Me tocó de cerca eso. Siempre he defendido el derecho a la verdad sobre lo que pasó, el derecho a una sepultura digna, a encontrar los cadáveres", aseguraba. "Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo a sus muertos escondidos [...] Nunca vas a tener paz con un muerto escondido", reflexionaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Salvados emitido en 2019.