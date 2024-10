"La ayuda que yo recibí no puede catalogarse como ayuda". En estos términos habla 'Carmen' (nombre ficticio) del apoyo -o la ausencia de él- que recibió por parte de su empresa para hacer frente a las consecuencias que estaba sufriendo en su salud mental por moderar contenido en Facebook e Instagram.

Trabajaba en Telus International, una subcontrata que lleva a cabo la moderación de contenidos para Meta, pero la exposición constante a imágenes perturbadoras y de violencia extrema acabó haciendo mella en ella, aunque, según explica a Gonzo, en un principio "crees que no te impacta".

"Crees que no te afecta porque lo olvidas, pero es mentira", señala. "Aunque olvides estos contenidos, porque yo me he dado cuenta de que los olvidas, los metes en una caja, los encierras bajo llave, intentas olvidarlo... Luego te das cuentas de que no, de que no los has olvidado, de que están ahí", relata.

Ante esta situación, señala, pidió "ayuda activamente", pero la respuesta de la empresa fue de todo menos suficiente: "Me enviaron un correo electrónico con los recursos que me daban para yo poder enfrentarme a este momento de estrés, de ansiedad, y básicamente eran ejercicios de 'mindfulness', de respiración, un link a un programa de Netflix que es cómo relajarse y cosas de este tipo", detalla.

Incluso llegaron a aconsejarle que "en momentos así" se pusiera "'reels' de perritos, cachorritos o bebés". Una 'solución' que sorprende a Gonzo: "¿El departamento de bienestar es tener a un psicólogo con el que puedas tener una conversación y lo que te aconseja es respira hondo, ponte vídeos de perritos y cachorros?", pregunta. "Tal cual", sentencia 'Carmen'.