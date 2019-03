"Del paralelo 40 para abajo, todo funciona por fraude"

Jordi Évole se descoloca al escuchar que “todo desde el paralelo 40 para abajo funciona del fraude” y pide a Clemente que fije tal latitud. El presentador de Salvados recibe respuesta: “Desde un poco por debajo de Madrid para abajo”. Esta es una de las tesis defendidas por Ismael Clemente durante la entrevista de Salvados. Y la defiende después de revelar que “el 80% del IRPF lo paga el 20% de los ciudadanos” y que el exceso de demagogia puede no resultar beneficioso para la población.

'Tener 20 millones de tíos que votan de acuerdo su subsidio es muy tentador'

“Todo funciona por economía paralela. Los guarros se crían al taca-taca, se alimentan al taca-taca, se venden al matadero al taca-taca, se sacrifican al taca-taca, los jamones se venden al taca-taca… Y a todo esto el Ministerio de Hacienda, leches; tú y yo, leches… y ellos no viven precisamente mal”, asegura el agente de Magic Real Estate.



Ismael Clemente se enciende conforme va avanzando la entrevista con Jordi Évole y argumenta su postura anterior. “Lo que pasa es que es muy fácil tener un pesebre de votos de once millones de votos en Andalucía, dos en Extremadura y seis y pico en Castilla-La Mancha; tener 20 millones de tíos que votan de acuerdo con la expectativa de aumento o disminución de su subsidio es muy tentador”, zanja.



Clemente sabe que sus palabras pueden pecar de impopulistas e incluso Évole le avisa y se lo agradece, pero el agente de Magic Real Estate asume sus palabras. “No, esto popular es cero. Cuando trabajas en una multinacional, te dicen que si alguna vez hablas con un periodista sólo vende el mensaje positivo. Entonces te conviertes en un autómata que recibe un argumentario por las mañanas en el móvil como pasa en los partidos políticos”, resume.



Y sentencia: “Eso, por desgracia, no le hace ningún bien a la gente; que la mantengan permanente engañada y bombardeada con mensajes positivos que son más falsos que Judas”.