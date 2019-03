José Luis Sampedro comenta que cuando terminó la primera legislatura, la de la Constitución, le ofrecieron ir por el PSOE, por Madrid, como independiente, en la lista. Pero “no me interesaba”.

Sin embargo, sí fue senador. “En el Senado hicieron una labor muy buena, acepte ser senador porque comprendí que era un momento histórico donde tenía que hacer algo. Pero la vida del político no me interesa, no me produce satisfacción”.