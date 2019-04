Iglesias no descarta apoyar una moción de censura a Rajoy con Susana Díaz si ella gana las primarias en el PSOE

Pablo Iglesias apoyaría una moción de censura contra Rajoy si Pedro Sánchez gana las primarias. Incluso no lo descarta si fuese Susana Díaz la próxima secretaria general. Anoche, en Salvados, el líder de Podemos tuvo que escuchar duras críticas de votantes del partido por sus últimas decisiones. Le acusaron de un ego excesivo.

Pablo Iglesias estaría dispuesto a ir de la mano del PSOE para derribar el Gobierno de Rajoy. "Creo que sería bueno en España un Gobierno de progreso. Si hay un acuerdo de programa con el PSOE apoyaríamos una moción de censura a Rajoy", afirma el líder de Podemos.

Un hipotético escenario de moción de censura que ve más factible si gana Pedro Sánchez las primarias socialista, aunque ni siquiera descarta con Susana Díaz. "Incluso si gana ella se puede buscar el acuerdo, aunque es muy difícil", reconoce Iglesias.

En ese gobierno, el secretario general de la formación morada dice que tendría que estar Podemos. No obstante, no tiene muy claro si con Errejón de ministro o no: "Veo a Errejón de ministro pero también de presidente de la Comunidad de Madrid".

Sobre los desencuentros con su exnúmero dos, asegura que le dolió especialmente una entrevista. "Me enfadé con Errejón cuando dio a entender que si yo quería atacar al PSOE", explicó a Jordi Évole. Durante una hora, el secretario general de Podemos aceptó enfrentarse a las reflexiones de cinco de sus votantes, a menudo muy críticos con él. De todo, dijo Iglesias, toma nota.